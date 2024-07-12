مكتب النائب سكاف: خضع لعملية جراحية ويتماثل للشفاء ويستأنف نشاطه السياسي والطبي خلال أيام

نفى المكتب الإعلامي للنائب الدكتور غسان سكاف في بيان، "الشائعات التي يتداولها بعض المواقع الإلكترونية في شأن الأزمة الصحية التي تعرض لها".
وأشار المكتب الإعلامي لسكاف إلى أن "النائب سكاف خضع لعملية جراحية منذ أكثر من شهر، وهو يتماثل للشفاء، وسيستأنف نشاطه السياسي والطبي خلال أيام معدودة".
وتمنى على "وسائل الاعلام ومواقع التواصل تحري الدقة والأمانة المهنية في نشر الخبر، حرصا على صدقية الوسائل الإعلامية"، آملا "التواصل مع المكتب الإعلامي قبل نشر أي معلومات قد تكون مضللة ولغايات ليست بريئة".
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