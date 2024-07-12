صندوق النقد: تدفقات رأس المال للأسواق الناشئة تتعافى إلى مستويات 2018

ذكر صندوق النقد الدولي أن "إجمالي تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة باستثناء الصين ارتفعت العام الماضي إلى 110 مليارات دولار أو 0.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي لتلك الأسواق، وهو أعلى مستوى منذ 2018".
ولفت الصندوق في التقرير الى أن الأسواق الناشئة شهدت انخفاضا في صافي تدفقات المحافظ المتقلبة بطبيعتها، لكن صافي تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي كانت أكثر استقرارا. وتظهر النتائج، التي جاءت في تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد الدولي، بعض المتانة في الأسواق الناشئة رغم ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية بحدة، مما يجذب الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار.
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