تحطم طائرة ركاب إقليمية روسية ومقتل ثلاثة أشخاص

تحطمت طائرة ركاب إقليمية روسية تقل ثلاثة من أفراد الطاقم في منطقة غابات بالقرب من موسكو الجمعة، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا يستقلونها، بحسب وكالات أنباء روسية.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن الطائرة، وهي من طراز سوبرجيت 100 روسية التصميم، كانت تقوم برحلة تجريبية بعد خضوعها لإصلاحات مبرمجة وتحطمت بعد ساعة ونيف من إقلاعها.

ونقلت الوكالة عن خدمات الطوارئ "بحسب المعلومات الأولية قتل ثلاثة طيارين. جميع من كانوا في الطائرة".

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار فنوكوفو في موسكو، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي أن الطائرة تحطمت في منطقة غابات في كولومينسكي، وهي بلدية تقع على بعد حوالى 60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان تحطم الطائرة، كما اظهرت صور ومقاطع فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت ريا نوفوستي أن المحققين الروس فتحوا تحقيقا جنائيا في الحادث.