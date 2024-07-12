الحكومة الألمانية: برلين تأخذ التقارير عن مؤامرة لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال لتصنيع الأسلحة على محمل الجد

اعلنت الحكومة الألمانية إن برلين تأخذ التقارير عن مؤامرة لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال لتصنيع الأسلحة على محمل الجد مضيفة أنه لن يخيفها الترهيب الروسي.

واوضحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر "لن ترهبنا روسيا وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لمنع التهديدات الروسية في ألمانيا".

وكانت شبكة "سي.إن.إن" وصحيفة نيويورك تايمز قد ذكرتا أمس الخميس أن المخابرات الأميركية اكتشفت خطة روسية لاغتيال أرمن بابرغر الرئيس التنفيذي للشركة التي تصنع قذائف مدفعية ومركبات عسكرية لأوكرانيا.

وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط روسية لاغتيال تنفيذيين في صناعة الدفاع بأنحاء أوروبا لدعمهم أوكرانيا في الحرب مضيفة أن واشنطن أخطرت برلين وأن الأمن الألماني تمكن من حماية بابرجر.

ولم تؤكد شركة راينميتال التقارير على نحو مباشر، لكنها قالت في بيان إن "الإجراءات الضرورية تتخذ دائما" لتحقيق الأمن عبر تشاور منتظم مع السلطات الأمنية.

ونفى الكرملين التقارير ووصفها بأنها زائفة وقال إنها اعتمدت على مصادر مجهولة ولا يمكن أخذها على محمل الجد.