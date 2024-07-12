"نيويورك تايمز": مانحون يعلقون 90 مليون دولار إذا ترشح بايدن

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن "مجموعة من المانحين الديمقراطيين البارزين أبلغوا أكبر لجنة عمل سياسي داعمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي "فيوتشر فوروارد"، أن نحو 90 مليون دولار من التبرعات ستبقى معلقة إذا أصر الرئيس على الترشح للانتخابات". وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن أعضاء ديمقراطيين بالكونغرس، تأكيدهم أن "باراك أوباما ونانسي بيلوسي بحثا بشكل سري مستقبل ترشح الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية".

وفي وقت سابق، أكد بايدن، أنه "مصمم على الترشح للانتخابات الرئاسية"، مضيفًا "أنا مستعد للخضوع للفحص مجددا على يد طبيب أعصاب"، وذلك بعد مطالبات لانسحابه من السباق الرئاسي نظرا لحالته الصحية.

وفي تصريح، ذكر بايدن أنه "لم أسمع أحدا من نظرائي الأروبيين يطالبني بعدم الترشح بل كانوا يقولون إن علي أن أفوز".