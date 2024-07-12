بيربوك تبحث قضايا الهجرة في أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد مصدر رسمي بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستتوجه إلى كل من السنغال وكوت ديفوار الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن الهجرة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الجمعة، إن البلدين مهمان لاستقرار المنطقة وإنهما شريكان اقتصاديان أساسيان لألمانيا.

يرافق بيربوك في زيارتها ممثلون تجاريون، حيث من المرجح أن تدرج الموضوعات الخاصة بالهجرة والطاقة المتجددة على جدول أعمال الزيارة.

ستلتقي بيربوك نظيرتها السنغالية ياسين فال وكذلك الرئيس السنغالي المنتخب حديثا باسيرو ديوماي فاي في العاصمة داكار يوم الاثنين المقبل.

كما ستجري الوزيرة الألمانية محادثات مع رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا ووزير خارجيته كاكو هواجا ليون أدوم في العاصمة الإدارية للبلاد أبيدجان يوم الثلاثاء المقبل.

تأتي زيارة بيربوك للدولتين وسط موجة من الهجرة عبر قوارب تنطلق من شواطئ المحيط الأطلسي في السنغال باتجاه الجزر الإسبانية.

ووصل نحو 19 ألف مهاجر، معظمهم من غرب أفريقيا، إلى الجزر في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة 167 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق، وفقا للأرقام الحكومية.