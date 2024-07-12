القسام تقتل 8 جنود وتفجر دبابتي ميركفاه في حي تل الهوى بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - القسام أعلنت، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة قوامها 8 جنود من المسافة صفر، وفجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة النجدة، وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام في بيانها: أكد مجاهدونا تفجير جيبين عسكرين بعبوة أرضية وقذيفة "الياسين 105" قرب برج مكة ودوار الأمين محمد في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

تفجير دبابتي "ميركفاه 4" بصاروخ من مخلفات العدو

كما تمكن مقاتلوا القسام من تفجير دبابتي "ميركفاه 4" صهيونيتين بصاروخ من مخلفات العدو وعبوة "شواظ" بالقرب من مسجد الأمين محمد في حي تل الهوى غرب مدينة غزة