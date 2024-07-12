الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان مساء اليوم

ياسر رشاد - القاهرة -

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، قصفه على عدة بلدات في جنوب لبنان، وفقًا لـ"وفا".

وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الاسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات كفر كلا، والخيام، والطيبة، وراشيا الفخار، وطير حرفا، والجبين، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الوزاني وكفركلا وتل نحاس وهورا والخرايب تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في اجواء الجنوب

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرى رمانة، وزبوبا، وتعنك، والطيبة، وعانين، وفقوعة، وجلبون في محافظة جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تلك القرى، وشنت حملة تفتيش ونصبت حواجز عسكرية متنقلة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح لـ"وفـا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، واستولت على سطح منزل فيها وحولته لنقطة مراقبة.