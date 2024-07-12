118 دولة تعلن دعمها للأونروا لمواجهة التحديات السياسية والمالية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت 118 دولة عضوا في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، انضمامها لمبادرة الالتزامات المشتركة التي أطلقتها الأردن والكويت وسلوفينيا، والتي تهدف إلى دعم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، في مواجهة التحديات السياسية والمالية، والتأكيد على دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وبوصفها ركيزة للاستقرار الإقليمي، وفقًا لـ"وفا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في ختام المؤتمر السنوي لإعلان التعهدات لوكالة الأونروا الذي تعقده الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك.

وقال الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة محمود حمود نحن هنا للإعلان رسميا عن مبادرة الالتزامات القصيرة للأونروا والتي بدأتها سلوفينيا والأردن والكويت، وتم إطلاقها في البداية من قبل مجموعة مكونة من 16 دولة لدعم الوكالة".

وأضاف أن 118 دولة انضمت إلى المبادرة، حتى مساء الجمعة (بتوقيت القدس المحتلة)، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات من ممثلي دول أخرى أبدوا رغبة في الانضمام إلى المبادرة. ودعا الدول الأعضاء الأخرى للانضمام إلى المبادرة التي قال إنها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء للتوقيع عليها في أي وقت.

وأكد حمود الأهمية البالغة لدعم وكالة الأونروا خلال هذا الوقت العصيب، "لأن الوكالة تعد شريان حياة للاجئي فلسطين في جميع مناطق عملها ولا توجد وكالة أو هيئة أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة أو الوكالات الإنسانية قادرة على أداء المهام التي تؤديها الأونروا خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة وتوفير المعيشة في مناطق العمليات بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكدت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون على الأهمية البالغة لوكالة الأونروا التي "تنقذ حياة المواطنين يوميا"، وأعربت عن شكرها لوزيري خارجية الأردن والكويت على عملهما في هذه المبادرة.