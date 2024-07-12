الاقتصاد الروسي يحقّق نمواً نسبتة 5%

ياسر رشاد - القاهرة - الاقتصاد الروسي.. قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنّ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع نحو 5% في أول 5 أشهر من عام 2024، وقطاع التصنيع يحقّق نمواً جيداً.

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الجمعة، أنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو أكبر بصورة كبيرة من التوقعات.

وقال ميشوستين، خلال اجتماعٍ بشأن القضايا الاقتصادية، إن "الديناميكية لا تزال عالية، ففي مايو من العام الجاري، تسارع النمو قليلاً مقارنة مع أبريل الذي سبقه، إلى 4.5%".

وأضاف أنّه "إذا أخذنا الإحصاءات لخمسة أشهر، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا أعلى كثيراً من التوقعات، على الرغم من كل المحاولات الخارجية لمنع روسيا من رفع ناتجها".

الأرقام في القطاع الحقيقي للاقتصاد إيجابية

وبحسب ميشوستين، فإنّ الأرقام في القطاع الحقيقي للاقتصاد إيجابية أيضاً، فمن يناير 2024، إلى مايو، نما قطاع التصنيع نحو 9%.

وأشار ميشوستين إلى أنّ "ما هو مهم للغاية هو أنّ الاستثمار يستمر في النمو"، مشيراً إلى أنّ ذلك يعني أنّه يتم وضع أساس جيد للمستقبل، مذكّراً بأنّه في نهاية الربع الأول، زادت الاستثمارات بنحو 15%، مرجعاً ذلك أساساً إلى "الآلات والمعدات والاستثمارات في الملكية الفكرية".

يُذكَر أنّ الاتحاد الأوروبي فرض، في يونيو الماضي، الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا، على خلفيّة الحرب الأوكرانية. وصرّح المسؤولون الأوروبيون أكثر من مرة بأنّ العقوبات الغربية تهدف إلى إضعاف روسيا، إلّا أنّ نتائجها تأتي عكسية، وتؤثّر في اقتصاد أوروبا وتضعفه.