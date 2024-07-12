مقتل أطفال في انهيار مدرسة في نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون محليون، إن لقي العديد من الأطفال حتفهم بعد انهيار مبنى مدرسة في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا.

أكاديمية القديسين

واستسلمت أكاديمية القديسين، في جوس عاصمة الولاية، بينما كان الطلاب في الفصل صباح الجمعة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن التلاميذ المحاصرين كانوا يطلبون المساعدة من تحت الأنقاض، بينما كان الآباء يبحثون بشكل محموم عن أطفالهم.

ولم تؤكد الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ عدد الضحايا لكنها قالت إن "عدة طلاب" قتلوا. وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أن 16 طالبا على الأقل لقوا حتفهم.

يعتقد أن المدرسة تضم أكثر من 1000 تلميذ.

حجم المأساة مخيف

وكشف أحد السكان المحليين، أبيل فوانداي، لبي بي سي، إن ابن صديقه قتل، مضيفا أن "حجم المأساة مخيف"، مشيرًا إلي أن عمال الإنقاذ ومسؤولي الطوارئ يسابقون الزمن لإنقاذ المحاصرين ويستخدمون الحفارات للحفر بين الأنقاض.

ولم يعرف سبب الانهيار لكن سكانا قالوا إنه جاء بعد ثلاثة أيام من الأمطار الغزيرة في بلاتو.

وقالت الطالبة المصابة وليا إبراهيم لوكالة فرانس برس، متحدثة من المستشفى "دخلت الصف قبل خمس دقائق على الأكثر، عندما سمعت صوتا، والشيء التالي هو أنني وجدت هنا.

وأوضحت : "نحن كثيرون في الفصل ، نكتب امتحاناتنا".

وقال أحد السكان تشيكا أوبيوها إنه شاهد عددا من الجثث وإن عشرات الأشخاص تم إنقاذهم، الجميع يساعدون لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إنقاذ المزيد من الناس".

ووقعت عدة انهيارات كبيرة للمباني في نيجيريا في السنوات الأخيرة، حيث ألقى المراقبون باللوم على مزيج من سوء التصنيع وسوء نوعية المواد والفساد.

في عام 2021 ، قتل ما لا يقل عن 45 شخصا عندما انهار مبنى شاهق قيد الإنشاء في حي ثري في لاغوس.

يواجه الخريج النيجيري أولوتو أولانريواجو خيارا بين البقاء في البلد الذي يحبه وإمكانية حياة أفضل في مكان آخر.

إنه يعشق الثقافة والطعام والموسيقى والعقلية العائلية في المنزل ، وخاصة كيف ينظر الناس إلى بعضهم البعض ويتشاركون الأهداف المشتركة.

لكن المهندس الكهربائي البالغ من العمر 24 عاما يشعر أنه يعيق مهنيا.

"أنا أبحث عن مراعي أكثر اخضرارا وفرصا أفضل، بدلا من أن أتعثر هنا في نيجيريا"، كما يقول لبي بي سي "ماذا في العالم"، مضيفا أنه يعتقد أن شهادته ستكون "أكثر تقديرا" في الخارج.