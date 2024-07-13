أخمد عناصر من الدفاع المدني وبعد جهود دامت منذ الساعة ١٧:٣٠ ولغاية الساعة ٢١:٠٠ من تاريخ اليوم حريقاً شب في مساحة شاسعة من الاعشاب والبلان والأشجار المتنوعة في جبل راس العين/قب الياس-البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: ‏اخماد حريقاً شبّ بمساحة شاسعة من الاعشاب والبلان والاشجار المتنوعة في قب الياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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