فنلندا تقر قانونا يمنع قدوم المهاجرين عبر روسيا

أقر البرلمان الفنلندي، قانونا يمنح حرس الحدود سلطة منع عبور طالبي اللجوء من روسيا بعد وصول أكثر من 1300 شخص إلى البلاد مما اضطر هلسنكي لإغلاق حدودها.

واتهمت فنلندا روسيا باستخدام الهجرة كسلاح عبر تشجيع عشرات المهاجرين من دول مثل سوريا والصومال على عبور الحدود، ووهو ما ينفيه الكرملين.

وتعتقد هلسنكي أن "موسكو تشجع عبور المهاجرين ردا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الذي يدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي".

وقالت الحكومة لرئيس الوزراء بيتري أوربو إن "مشروع القانون ضروري لمنع وصول الوافدين في المستقبل، على الرغم من أن القانون يتعارض مع التزامات فنلندا الدولية في مجال حقوق الإنسان".

ولفت أوربو، بعد التصويت، الى أن "هذه رسالة قوية لروسيا، ورسالة قوية لحلفائنا، مفادها أن فنلندا تهتم بأمنها، وأننا مهتمون بأمن حدود الاتحاد الأوروبي".

وعبر أكثر من 1300 طالب لجوء من روسيا منذ الصيف الماضي لكن لم يصل أي وافدين جدد منذ آذار وحتى أمس الخميس.