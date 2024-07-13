الكرملين: تحرك بعض دول الأطلسي للسماح لكييف بضرب روسيا بأسلحتها تصعيد

أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الى إنه "لاحظ بعض التصريحات من دول غربية خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع التي من شأنها السماح لكييف باستخدام أسلحة زودتها بها لضرب الأراضي الروسية في خطوة وصفها بأنها تصعيد خطير".

وكان أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني قد دعا، أمس الخميس، إلى إنهاء القيود المفروضة على استخدام الأسلحة التي يزودها أعضاء الحلف أوكرانيا لضرب أهداف داخل روسيا، قائلا إن "ذلك سيغير قواعد اللعبة في الحرب مع موسكو".

ولفت بيسكوف، الى أننا "رأينا تصريحات لممثلي بعض العواصم منها لندن وغيرها، لا يرون أي عوائق في هذا الصدد ونرى دولا تحاول الحفاظ على التوازن وتقول إنها ضد مثل هذا التساهل في ضوابط استخدام الصواريخ بعيدة المدى".

وأضاف بيسكوف أن "موسكو تعتقد أن مثل هذه الأسلحة تستخدم بالفعل لضرب أراضي روسية".

وتابع "لكن في النهاية، الشيء الرئيسي هو أن هذه الصواريخ تضرب أراضينا بالفعل... أما التمادي في ذلك، فهو استفزاز محض وتصعيد جديد وخطير للغاية للتوتر".