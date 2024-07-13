بايدن يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الموافقة النهائية على أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض عندما يسافر إلى الولايات المتحدة في نهاية الشهر الجاري لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، حسبما ذكرت القناة 12.

وأوضح التقرير أن التوقيت الدقيق للاجتماع لم يتم تأكيده بعد، بحسب ما أوردته القناة الـ12 العبرية.

وكان البيت الأبيض قد قال بالفعل إن الزعيمين سيلتقيان على الأرجح عندما يكون نتنياهو في واشنطن.

والتقى نتنياهو آخر مرة مع بايدن عندما سافر الرئيس إلى إسرائيل بعد أيام من هجوم حماس في 7 أكتوبر.

كما التقيا قبل أسبوعين من الهجوم، لكن الإدارة اختارت عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وليس في البيت الأبيض.

وستكون رحلة نتنياهو إلى واشنطن هي الأولى له منذ عودته إلى رئاسة الوزراء في ديسمبر 2022.

وتردد بايدن في احتضان رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي شكل ائتلافًا مع المشرعين اليمينيين المتطرفين الذين قدموا سلسلة من السياسات التي عارضتها الولايات المتحدة، بما في ذلك خطة مثيرة للجدل للغاية لإصلاح جذري للقضاء، والتي واجهت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق في إسرائيل وتم انتقادها.