مقتل 4 عاملين بمؤسسات إغاثية دولية بغارة إسرائيلية في خان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أمس، أن غارات إسرائيلية قتلت 4 عاملين بمؤسسات للإغاثة الدولية في منطقة «مواصي خان يونس» في جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن غارات جوية إسرائيلية قتلت أيضاً 7 أشخاص في مخيم النصيرات بوسط القطاع وشخص آخر في خان يونس.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت، في وقت سابق أمس، أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين أكثر 60 ضحية من حي «تل الهوا» ومنطقة «الصناعة» في مدينة غزة شمالي القطاع، بعد انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية عقب اجتياح بري دام نحو أسبوع.

وكشفت بلدية مدينة غزة، أن الجيش الإسرائيلي دمر 35 بالمئة من المباني والمرافق السكنية في حي الشجاعية بشكل كامل.

وقالت البلدية في بيان، إن «الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف المرافق الحيوية والبنى التحتية لجعل غزة مدينة غير قابلة للحياة وقد دمر 35 بالمائة من المباني والمرافق السكنية في حي الشجاعية لوحده بالكامل».