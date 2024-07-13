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الولايات المتحدة تعلن إزالة الرصيف العائم في غزة بشكل نهائي

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ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أمس، عزمها إزالة الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة بشكل نهائي.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي، إنه ستتم إزالة الرصيف بالكامل لأنه لم تعد هناك حاجة إليه لتوصيل المساعدات إلى غزة.
وأكد أن القرار النهائي بهذا الخصوص ستعلنه القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، مضيفاً: «ومع ذلك، أتوقع أننا سنوقف عمليات الرصيف تماماً في وقت قصير».
وأشار إلى أن «المشكلة في غزة لم تعد تكمن في إدخال المساعدات، بل في ضمان وصولها إلى الناس بأمان».
وتابع: «ما يشغلنا الآن ليس إيصال المساعدات إلى غزة من الخارج، بل توزيعها داخلياً، ما أثر على تفكيرنا بشأن المدة المتبقية للرصيف».
جدير بالذكر أن الرصيف تعرض لأضرار بسبب رياح وأمواج عاتية ضربته في 25 مايو الماضي، بعد أكثر من أسبوع بقليل من بدء تشغيله، لتتم إزالته لإجراء بعض الإصلاحات.
وفي 7 يونيو الماضي، تم إعادة تركيبه واستخدامه لنحو أسبوع ثم إزالته مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية في 14 يونيو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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