حزب الله يستهدف عددا من مواقع انتشار جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ حزب الله عدد من العمليات ضد مواقع انتشار ااجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.
وقال حزب الله في بيانه: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 12-07-2024، وفقًا للآتي:
العمليات المنفذه على مدار اليوم:
1- الساعة 8:50 استهداف التجهيزات التجسسية في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة واصابتها إصابة مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.
2- الساعة 9:50 استهداف مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.
3- استهداف مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم بقذائف المدفعية واصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا.
5- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا.
بيان صادر عن غرفة عمليات السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي:
دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعًا عن وطننا لبنان وشعبه وفي الذكرى السنوية الثامنة عشرة لحرب تموز، تعلن السرايا اللبنانية عن أولى عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فعند الساعة 5:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-7-2024 هاجمت مجموعة الشهيدين عبد العال في السرايا اللبنانية موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة معاهدين شعبنا على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير.