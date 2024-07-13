حزب الله يستهدف عددا من مواقع انتشار جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ حزب الله عدد من العمليات ضد مواقع انتشار ااجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 12-07-2024، وفقًا للآتي:

العمليات المنفذه على مدار اليوم:

1- الساعة 8:50 استهداف التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة ‏واصابتها إصابة مباشرة ما أدّى إلى تدميرها.

2- الساعة 9:50 استهداف مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي ‏أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.‏

3- استهداف مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم بقذائف المدفعية واصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا.

5- ‏استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة كفركلا.

بيان صادر عن غرفة عمليات السرايا اللبنانية‎ ‎لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي:‏

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودفاعًا عن وطننا لبنان وشعبه وفي ‏الذكرى السنوية الثامنة عشرة لحرب تموز، تعلن السرايا اللبنانية عن أولى عملياتها العسكرية ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، فعند الساعة 5:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-7-‌‏2024 هاجمت مجموعة ‏الشهيدين عبد العال في السرايا اللبنانية موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة معاهدين شعبنا على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير.