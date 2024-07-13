مجموعة المناخ الشبابية تدعو بايدن إلى الانسحاب

ياسر رشاد - القاهرة - دعا رئيس مجموعة شبابية للدفاع عن المناخ، الرئيس جو بايدن إلى التنحي عن منصب المرشح الديمقراطي.

مجموعة شبابية للدفاع عن المناخ

تقول أرو شيني-أجاي، المديرة التنفيذية لحركة شروق الشمس، إنها تشعر بمسؤولية أن نكون صادقين وتتساءل عما إذا كان (بايدن) يمكن أن يفوز في نوفمبر".

على الرغم من أن شايني أجاي يقول في أ سلسلة من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خارجي :" جو بايدن فعل الكثير لوقف أزمة المناخ أكثر من أي رئيس آخر ، وهي تعتقد أن "أفضل طريقة لحماية هذا الإرث هي تمرير الشعلة إلى مرشح جديد".

دعمت حركة شروق الشمس ترشح بايدن للرئاسة في عام 2020 وتعتبر مؤثرة في الحركة البيئية الأمريكية.

وتضيف شيني-أجاي أنها كانت "مترددة في قول شيء ما في البداية" من أجل تجنب إضعاف "قدرة بايدن على هزيمة دونالد ترامب".

فوز ترامب سيكون تهديدا وجوديا لكوكبنا وديمقراطيتنا".

لكنها تقول أيضا إنه بغض النظر عمن يترشح ضد الرئيس السابق، فإن منظمتها ستقوم بحملة "لإقناع الناخبين الشباب بالتوجه للمرشح الديمقراطي من أجل هزيمة ترامب".

دعت مايك ليفين، النائب الديمقراطي في مجلس النواب من كاليفورنيا ، هو أحدث مشرع من الرئيس جو بايدن إلى التنحي كمرشح للحزب يتجه إلى الانتخابات الرئاسية.

المشرع الديمقراطي يطالب بايدن بالتنحي

في بيان يوم الجمعة ، قال ليفين: "مثل الكثير منكم ، كنت قلقا بشكل طبيعي بشأن أداء الرئيس بايدن في المناظرة الأخيرة".

وأضافت : "الإدلاء بهذا البيان ليس بالأمر السهل. لدي احترام عميق للرئيس بايدن الذي يزيد عن خمسة عقود من الخدمة العامة وتقدير لا يصدق للعمل الذي قمنا به معا خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية ".

وأوضحت ليفين: "لكنني أعتقد أن الوقت قد حان للرئيس بايدن لتمرير الشعلة، المشرع الديمقراطي الـ 19 الذي يدعو بايدن علنا إلى التنحي.

بايدن.. دعما قويا تلقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، من النائب الديمقراطي جيمس كلايبورن، بعد أن أكد بأن بايدن يجب أن يكمل سباقه الرئاسي للفوز بفترة رئاسية ثانية.

وقال كلايبورن الذي يلعب دورا بارزا في الكونغرس في برنامج على شبكة (إن.بي.سي): "أنا أؤيد ذلك تماماً. أمضي مع بايدن بصرف النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه".

ويحظى كلايبورن البالغ من العمر 83 عاما، بقدر كبير من الاحترام بين الأمريكيين السود الذين يعد دعمهم ضروريا لحملة بايدن الانتخابية في العام الجاري.

ويتقلد كلايبورن مناصب في الكونغرس منذ أكثر من 30 عاما ولعب دورا رائدا في نجاح بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.