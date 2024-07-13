مسيرة تابعة لـ"التحالف" تقترب بشكل خطير من "سو-35" روسية بسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - مسيرة من طراز "إم كيوم – 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" اقتربت بشكل خطير في سماء محافظة حمص السورية من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، كانت تقوم برحلة مجدولة.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، الكابتن فيرست رانك أوليغ إيغناسيوك، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، إنه "في منطقة السخنة بمحافظة حمص، حدث اقتراب خطير بين طائرة من دون طيار من طراز "إم كيوم – 9 ريبير" تابعة لـ"التحالف" من طائرة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مقررة في المجال الجوي السوري، وسارع الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام".

إلى ذلك، في منطقة التنف، تم تسجيل 12 خرقاً يومياً من قبل طائرتين من طراز "إف–15"، وزوجين من مقاتلات "رافال"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وزوجين من طائرات التحالف الهجومية من طراز "أي 10".

مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة

وأشار مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلى أن في مثل هذه الإجراءات، يواصل "التحالف" خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران.

وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم الثلاثاء 2 يوليو الجاري، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا)، نفذا ست هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا في يوم واحد.

وفي 20 يونيو الفائت، ذكر بوبوف أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.