عالميا.. هل سيكون الطقس دافئا في نهاية هذا الأسبوع؟

ياسر رشاد - القاهرة - لقد كان النصف الأول من شهر يوليو، باردا وغير مستقر إلى حد ما علي مستوي العالم، ولكن يبدو أن الأمور ستصبح أكثر دفئا وجفافا خلال الأيام القليلة المقبلة ، على الرغم من أنها ليست توقعات جافة تماما خلال عطلة نهاية الأسبوع.

السبت

ومن المرجح أن يؤدي الضغط المنخفض في بحر الشمال إلى هطول أمطار قليلة عبر الأجزاء الشرقية من إنجلترا واسكتلندا ، في حين أن بعض الأمطار بعد الظهر قد تتدفق عبر جنوب وغرب إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، سيكون هناك أيضا بعض النوبات المشمسة ، خاصة في الجنوب والغرب.

ستكون درجات الحرارة حوالي 15 إلى 19 درجة مئوية ، أي حوالي 2 إلى 3 درجات أقل من المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.

الأحد

سيظل النصف الشمالي من المملكة المتحدة غائما إلى حد ما ، مع وجود عدد قليل من الأمطار العالقة وارتفاعات تتراوح بين 15 و 18 درجة مئوية إلى الجنوب ، ستكون أشعة الشمس أكثر اتساعا ، مما سيرفع درجات الحرارة إلى ما بين 19 و 22 درجة مئوية.

إلى الأمام

على الرغم من أن التوقعات طويلة المدى، تبدو أكثر تفاؤلا بعض الشيء ، إلا أن يوم الاثنين قد يجلب منطقة من الضغط المنخفض من المحيط الأطلسي ، مع تناثر الأمطار الغزيرة والرعدية.

وقد تستمر بعض هذه الأمطار الغزيرة حتى يوم الثلاثاء، خاصة بالنسبة لاسكتلندا.

ثم يشهد منتصف الأسبوع فصاعدا زيادة الضغط ، مع اتجاه أكثر هدوءا ودفئا قليلا في نهاية الأسبوع ، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن هطول بعض الأمطار باتجاه الشمال.