القسام تعلن استشهاد أيمن شويدح صاحب الصورة الشهيرة للملثم داخل النفق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، استشهاد أيمن شويدح القائد الميداني لكتائب القسام في حي الشجاعية، وكان قد شارك في عدة محاور منها بيت لاهيا وحي الزيتون والدرج والتفاح وتل الهوا، وأحرق بقذافاته عددًا من الآليات والدبابات في هذه المحاور، وهو صاحب الصورة الشهيرة للقسامي الملثم داخل نفق.

وقالت القسام، أن أييمن شويدح، أرسل عددًا من الجنود إلى الجحيم حتى اصطفاه الله شهيدًا في حي الشجاعية قبل أسبوعين، وقدمت أسرته 15 شهيدًا في قصف استهدف منزلهم بداية الحرب.

وأضافت القسام: استشهد أيمن وانسحب العدو، وظلت دباباتهم مدمرة في شوارع الشجاعية، وشاهد على بسالة جند الله الأطهار وانكسار قوات العدو المتراجعة بمئات القتلى والجرحى والخسائر الكبيرة، هنيئًا لشهدائنا الأبطال لقاء الله ورسوله، شهداء أطهار غير مدبرين من ساحات القتال، على الدرب سائرون، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.