رياح خفيفة وعظمى دبي 43.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وحتى صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية.



وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:45 والمد الثاني عند الساعة 04:53 والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:59.

وذكر، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07 والمد الثاني عند الساعة 03:35 والجزر الأول عند الساعة 21:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:58

وجاءت درجات الحرارة العظمي والصغرى والرطوبة بالمدن كالاتي:

أبوظبي 47 33 70 20

دبي 43 32 80 25

الشارقة 44 30 85 25

عجمان 41 31 90 25

أم القيوين 42 31 90 30

رأس الخيمة 43 32 75 30

الفجيرة 40 35 70 40

العين 45 31 65 15

ليوا 48 34 60 20

الرويس 44 30 65 20

السلع 43 35 65 20

دلما 39 35 70 45

طنب الكبرى 38 30 90 80

طنب الصغرى 38 30 90 80

أبو موسى 38 31 90 80

