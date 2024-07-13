الانتشار الكامن للنزاعات المسلحة وتفاقم الأزمة الأمنية في إثيوبيا

ياسر رشاد - القاهرة - تورطت إثيوبيا، في صراع عسكري طويل الأمد منذ عام 2019 ، بعد عام من وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة ، والذي شاركت فيه في المقام الأول القوات الحكومية والجهات الفاعلة شبه الحكومية وغير الحكومية.

وتشمل الأمثلة البارزة حرب تيغراي الأخيرة والصراعات العسكرية المستمرة في منطقتي أوروميا وأمهرة.

على الرغم من اتفاق السلام بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الذي أنهى الحرب التي استمرت عامين، لا تزال القضايا الأمنية واسعة النطاق، قائمة في منطقة تيغراي مع استمرار تنفيذ الاتفاق، وخاصة عودة النازحين داخليا، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لمقاتلي تيغراي لعدة أسباب.

وفي أوروميا وأمهرة، وهما أكبر منطقتين، أدت النزاعات العسكرية بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة، وهما جيش تحرير أورومو وفانو، على التوالي، إلى شل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وعرضت سلامة المدنيين وأمنهم للخطر.

وفي أماكن أخرى، ازداد الاعتماد على السلاح لتسوية النزاعات بشكل كبير. على سبيل المثال، في منطقة جنوب إثيوبيا المثالية في كثير من الأحيان، تولت جماعة مسلحة غير رسمية السيطرة وفرضت حكمها على كيبيلي صغير مجاور لأربامينش، يسمى كولا شارا، وحافظت على سيطرتها لمدة ستة أشهر مذهلة. في أغسطس 2024، اندلع اشتباك صاخب بين قوات الحكومة الإقليمية والجماعة المسلحة غير الرسمية، مما أسفر عن خسائر مأساوية في أرواح 17 شخصا وإلحاق العديد من الإصابات.

نشأت المواجهات عن معارضة مبادرة لدمج المناطق المحيطة بما في ذلك كولا شارا في ولاية مدينة أربا مينش.

ولا تزال الاشتباكات المسلحة بين الأقاليم، مثل الاشتباكات بين منطقتي الومال وعفار، فضلا عن استمرار حوادث المواجهات المسلحة داخل مناطق مثل إثيوبيا الوسطي وغامبيلا، تشكل تهديدا أمنيا كبيرا.

وفقا لتقرير صادر عن مرصد السلام الإثيوبي (EPO) ، وهي مبادرة لرسم خرائط النزاعات من قبل مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح (ACLED).

وقعت 1018 معركة بين أبريل 2023 وأبريل 2024 في إثيوبيا، في شهر ديسمبر 2023 على سبيل المثال، سجلت البلاد 177 حدث عنفي سياسي و479 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.

ويعزو الخبراء انتشار النزاعات المسلحة والأزمة الأمنية المتفاقمة في إثيوبيا إلى عوامل مسببة متعددة.

الديمقراطية والثقافة السياسية

يقول مايكل ولد مريم، أستاذ العلوم السياسية الذي يحاضر في كلية السياسة العامة بجامعة ميريلاند، إن القضية الرئيسية التي تغذي الانتشار المتزايد للصراع، في جميع أنحاء إثيوبيا على مدى السنوات القليلة الماضية كانت عدم وجود خارطة طريق وهيكل مقبولين على نطاق واسع للانتقال السياسي في البلاد بعد عام 2018.

وأكد أنه "بدون حد أدنى من الإجماع حول كيفية ترتيب الانتقال إلى نظام حكم جديد قواعد اللعبة إذا جاز التعبير من المرجح دائما أن تتحول الخلافات السياسية بين كتل السلطة المختلفة في إثيوبيا إلى عنف".

وذكر مايكل أنه على الرغم من وجود قمم ووديان من حيث كثافة عملياتها، إلا أن الجماعات المتمردة كانت مع إثيوبيا لأجيال، مما جعل المشكلة هيكلية للغاية تنبع من عدم وجود هياكل حكم شاملة ومتفق عليها على نطاق واسع، "أولئك الذين لديهم السلطة في إثيوبيا يميلون إلى احتكارها تاريخيا.

في حين أن أولئك الذين يتحدون الوضع الراهن لم يدافعوا في كثير من الأحيان بصدق عن التحول الديمقراطي الحقيقي، وفي هذا السياق، يبدو أن سياسة الفائز يأخذ كل شيء هي التي تحمل اليوم".

كما يعتقد كجيتيل ترونفول، أستاذ دراسات السلام والصراع في كلية أوسلو الجامعية الجديدة، أنه على الرغم من أن المرحلة الانتقالية تؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية من خلال خلق تحديات إضافية، فإن القضايا الأساسية التي تقود الأزمة الأمنية الحالية في إثيوبيا هي أكثر تاريخية وهيكلية.

وقال: "إن القومية العرقية المتنافسة ، والأيديولوجيات المتضاربة ، والتفسيرات التاريخية المختلفة ، والنزاعات حول هيكل الدولة (الوحدوية أو الفيدرالية أو الكونفدرالية أو المنحلة) ، والصراعات الطائفية بين المجتمعات المختلفة والتوترات الجيوسياسية مع الدول المجاورة ، والتي تفاقمت بسبب فشل جهود التحول الديمقراطي والمركزية تزيد من تفاقم الوضع".

التنوع العرقي والقوميات العرقية المتنافسة

ووفقا لمنغيستو، فإن التنافس على السلطة بين الجماعات العرقية والسياسية المختلفة في إثيوبيا قد اشتد بمرور الوقت، حيث انخرطت النخب التي تمثل خلفيات عرقية متنوعة في صراع على النفوذ، وغالبا ما تعطي الأولوية لمصالح مجموعتها على الوحدة الوطنية.

وقد ساهم هذا الصراع على السلطة بشكل كبير في عدم استقرار البلاد والصراعات المستمرة.

وأكد أن سوء إدارة التنوع العرقي أدى إلى منافسات خطيرة ومظالم سياسية واقتصادية لم يتم حلها فعلى سبيل المثال، همشت الحكومة السابقة التي كانت تهيمن عليها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جماعات مثل الأورومو وأمهرة، مما أدى إلى تأجيج الاستياء والتعبئة السياسية على أسس عرقية.

كما تواجه الحكومة الحالية اتهامات بتفضيل أجندات أورومو القومية على مصالح الجماعات الأخرى، في حين تزعم بعض الجماعات السياسية في أورومو أنها تروج لأجندة إثيوبية تقوض قضية أورومو.

هذه التصورات المتضاربة والاستياء تهدد بتعميق الانقسامات المجتمعية وإدامة دورات التنافس والصراع".

وأضاف منغيستو أن "قضايا الهوية الوطنية والوحدة التي لم تحل في إثيوبيا، والتي يمكن أن تعزى إلى عدم وجود نظام سياسي يحل نزاعات الهوية الوطنية، قد زادت من حدة الخلافات حول الهوية العرقية والإثيوبية، مما أدى إلى تأجيج السياسات الإقصائية والعنف".

التهميش الاجتماعي - الاقتصادي

وذكر منغيستو أن عدم القدرة على ضمان أساس مادي للاستقرار والديمقراطية من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة والتوزيع العادل للموارد قد قوض العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، مع انتشار الفقر والبطالة وعدم المساواة المتصورة التي تغذي المظالم.

وأضاف أن الأرض، وهي مورد حاسم في إثيوبيا، كانت نقطة محورية للنزاعات حول الملكية بين مختلف المناطق والمجموعات المجتمعية مثل أمهرة وأوروميا وبنيشانغول غوموز وجنوب إثيوبيا والصومال وعفار، كثيرا ما تؤكد الجماعات العرقية مطالبها المتنافسة بأراضي محددة، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات والاشتباكات.

وقد أدى الفشل في معالجة هذه التوترات والنزاعات المتعلقة بالأراضي بشكل فعال إلى حلقات متعددة من العنف".

وأشار منغيستو إلى أن الفساد وإخفاقات الحكم وانعدام المساءلة قد أدت إلى تآكل ثقة الجمهور في الحكومة التي يقال إن قواتها ترتكب فظائع مع الإفلات من العقاب، في حين يتم تقييد الحريات السياسية والمدنية والإعلامية بشكل متزايد، مما يعكس التدابير القمعية السابقة، مضيفا أن هذه القضايا تساهم في صعود الجماعات المسلحة وتعيق جهود حل النزاع.

تواجه الدولة الإثيوبية تحديات كبيرة، بما في ذلك العنف على نطاق واسع، والأزمة الإنسانية، وعدم القدرة على الحفاظ على السيطرة على الاستخدام المشروع للقوة، مما يسلط الضوء على هشاشتها".

وقال الدكتور زاهوريك أيضا إن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية هي قضية رئيسية أخرى تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن في إثيوبيا، التي تتميز بارتفاع معدلات الجريمة وارتفاع الفوارق الريفية والحضرية، بما في ذلك داخل أديس أبابا. وتعزى هذه الزيادة في الجريمة جزئيا إلى حرب تيغراي والصراعات في أوروميا وأمهرة، ولكنها تنبع أيضا من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقا.

رواتب الناس العاديين في إثيوبيا غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية والإيجار، مع ارتفاع أسعار التيف والنفط والضروريات الأخرى بشكل مثير للقلق. يعيش حوالي ثلثي الإثيوبيين في حالة من اليأس بسبب النزاعات أو الاضطرابات أو انعدام الأمن أو المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وتشكل المصاعب الاقتصادية الشديدة وارتفاع أسعار السلع الأساسية تهديدات كبيرة لاستقرار البلاد".

وانتقد تركيز رئيس الوزراء أبي أحمد على بناء الحدائق والمتاحف ومراكز الابتكار التي لا تولد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.

وأشار إلى أن "الحكومة تهدف إلى إظهار إثيوبيا على أنها فريدة من نوعها في أفريقيا، وتهمل الملايين الذين يعيشون على دولار واحد في اليوم والذين لا يرون أي فوائد من هذه المشاريع".

يسلط الخبراء الضوء على أن الأزمة الأمنية في إثيوبيا تتطلب نهجا شاملا لمعالجة المظالم التاريخية والتهميش وتوزيع السلطة لأن النزاعات تنبع من المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مختلف المجموعات.

تفتقر العملية الحالية إلى الشرعية والشعبية، إن معالجة المظالم التاريخية، وضمان المساءلة عن الفظائع، وتعزيز المصالحة أمور حاسمة لتحقيق سلام دائم وبناء هوية وطنية متماسكة".