شديد الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس بمدن السعودية اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت، موضحًا استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.



وأضاف المركز، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وتابع، الرياح في البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الامواج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة

وذكر الرياح في الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعةعلى الجزء الشمالي والأوسط، مع ارتفاع الامواج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي

وجاءت درجات الحرارة في المدن العظمى والصغرى كالاتي:

مكة المكرمة 44 33

المدينة المنورة 46 34

الرياض 47 31

جدة 40 30

الدمام 48 33

طريف 36 23