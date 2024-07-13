سنتكوم: تدمير 3 مسيرات تابعة للحوثيين في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها دمرت ثلاث طائرات مُسيّرة تابعة لجماعة الحوثي في منطقة تسيطر عليها في اليمن، بحسب "رويترز".

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت طائرتين مُسيّرتين و5 زوارق مُسيّرة للحوثيين بالبحر الأحمر، مؤكدة أنها دمرت أيضًا "طائرة مُسيّرة أخرى ضمن مناطق سيطرة الحوثيين باليمن".

وقالت (سنتكوم)، في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير خمس زوارق مُسيّرة تابعة للحوثيين في البحر القالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها دمرت ثلاث طائرات مُسيّرة تابعة لجماعة الحوثي في منطقة تسيطر عليها في اليمن، بحسب "رويترز".

وأضاف البيان: "‏كما نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرتين مُسيّرتين فوق البحر الأحمر، بالإضافة إلى طائرة مُسيّرة أخرى تابعة للحوثيين ضمن منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

وتابع البيان: "‏تقرر أن هذه الزوارق المُسيّرة والطائرات المُسيّرة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا".