شولتس: نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا سيساهم في منع نشوب حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا اليوم الجمعة، ما تردد من مخاوف بأن عملية نشر الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى المقررة في ألمانيا ستؤدي إلى حدوث تصعيد مع روسيا.

وفي أعقاب الاجتماع الذي عقده شولتس مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في برلين اليوم الجمعة، قال المستشار الألماني إن المراد من تلك الأسلحة هو الردع، موضحا أن الذي يهمنا دائما هو منع نشوب الحرب.

وأعلنت ألمانيا والولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن اتفاق لنشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارا من عام 2026، وهذه هي أول مرة يتم فيها نشر مثل تلك الأسلحة في ألمانيا منذ نهاية الحرب الباردة.

وستشمل الأسلحة الأمريكية صواريخ كروز توماهوك التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر والقادرة على ضرب العمق الروسي، إضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي إس إم-6 والأسلحة المطورة حديثا الفرط صوتية.

وتعهد المستشار الألماني مجددا اليوم الجمعة، بأن بلاده ستتحكم في شحنات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بطريقة لا ينتج عنها وقوع مواجهة مباشرة مع روسيا.