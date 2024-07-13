إعدام 124 كيلو أغذية فاسدة في حملة بمدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة للمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة دهب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية بكافة مدن المحافظة لضمان تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى خلال الحملة المرور على 28 منشأة غذائية متنوعة، وأسفرت عن 64 محضرًا متنوعًا، بواقع 25 محضر عدم نظافة، و38 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية تح، ومحضر ضبط 251 كرتونة فيشار منتهية الصلاحية بإجمالي 3765 كيس.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى إعدام 124 كيلو أغذية و 173 لتر مشروبات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، مؤكدًا على استمرار الحملات الصحية بكافة المدن، لضمان تقديم غذاء صحي لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.