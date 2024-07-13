مات دفاعًا عن "مسن".. مصرع مدرب جيم بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي مدرب جيم مصرعه، على يد شخص في مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، أثناء دفاع المجني عليه عن مسن كان ينهره المتهم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة، وكشفت تحريات المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، مقتل "لؤي.خ" يبلغ من العمر 25 عام، مدرب جيم ومقيم بدائرة القسم إثر إصابته بطعنة نافذة بالرقبة أودت بحياته في الحال.

ودلت التحريات، أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة بين جيرانه إثر خلافات بينهم على مسح السلم، وبعد فض المشاجرة بين المتهم وجاره شخص مسن، قام المتهم بالتوجه إلى محل عمل المجني عليه بالجيم وقام بطعنه بالرقبة بسلاح أبيض "مطواة" التى أودت بحياته فالحال.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد مينا عاطف والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي، والنقيب كريم عباده معاونى رئيس المباحث، جرى ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.