محل وكنيسة وشونة ومحول كهربائي.. خسائر مادية جسيمة في 4 حرائق بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - محافظات

شهدت 4 محافظات هم: الإسكندرية وبورسعيد والغربية والشرقية، عددًا من الحرائق اليوم الجمعة، التى أسفرت عن خسائر مادية جسيمة.

البداية في الإسكندرية، حيث سيطر رجال الحماية المدنية، على حريق محدود مساء اليوم الجمعة، نشب في كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة باكوس من دون وقوع إصابات.

تلقى قسم شرطة أول الرمل إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ عن نشوب حريق بكنيسة الملاك ميخائيل، انتقلت على إثره الأجهزة الأمنية رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقى ارجاء الكنيسة.

من جانبه قال الأنبا لوكاس كاهن كنيسة الملاك ميخائيل، إن مبنى الكنيسة سليم والجميع بخير ولا يوجد أي إصابات، وأوضح أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الموقف لافتا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وفي بورسعيد، سيطر رجال إدارة الحماية المدنية، على حريق محول كهرباء بمنطقة التصنيع نطاق حي الضواحي، دون أي خسائر في الأرواح.

وكانت إدارة الحماية المدنية، تلقت بلاغًا باندلاع حريق في محول كهرباء بمنطقة التصنيع في حي الضواحي، فانتقل رجال الحماية المدنية مدعمين بسيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ، ونجحوا في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لمناطق مجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة والتحري حول ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة بشكل طبيعي.

وفي الغربية، سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب داخل شون الكتان بقرية شبراملس التابعة إلى زفتي بمحافظة الغربية، والتهمت النيران كمية محدودة من محصول الكتان دون وقوع خسائر بالأرواح، بينما قدرت الخسائر المادية بحوالي 2 مليون جنيه.

من جانبه انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسي، نائب محافظ الغربية، إلى مكان الحريق، لمتابعة أعمال إطفاء الحريق والسيطرة على النيران، من قبل قوات الحماية المدنية قبل امتدادها إلى باقي المحصول.

وفي الشرقية، سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب بمحل أدوات منزلية بمنطقة حلقة السمك بمدينة الزقازيق، وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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