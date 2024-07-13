استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال على دير البلح

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد مواطنان وأصيب آخرون، الليلة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة، وفقًا لـ"وفا".

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب القطاع، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف الأحياء الشمالية لمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38345 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88295 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر من حاجز بيت فوريك، وانتشرت في المنطقة، واعتلت أسطح أحد البنايات قرب مدخل بلاطة وسط إطلاق نار كثيف.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لم تعرف هويته، من أحد المنازل في مخيم عسكر، فيما أطلقت النار صوب مركبة إسعاف الكرامة قرب مخيم بلاطة .