أمريكا تفرض عقوبات على شركة تُطور أسلحة لإيران

ياسر رشاد - القاهرة - أمريكا.. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت، الجمعة، عقوبات على شركة «حكيمان شرغ ريسيرش»، التي تتهمها الوزارة بالمشاركة في أعمال أبحاث وتطوير للأسلحة لمصلحة إيران، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أن فرض عقوبات على الشركة جاء لانخراطها أو محاولاتها الانخراط في أنشطة تؤدي إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل.

دعما من النائب الديمقراطي جيمس كلايبورن

تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن دعما من النائب الديمقراطي جيمس كلايبورن، بعد أن أكد بأن بايدن يجب أن يكمل سباقه الرئاسي للفوز بفترة رئاسية ثانية.

وقال كلايبورن الذي يلعب دورا بارزا في الكونغرس في برنامج على شبكة (إن.بي.سي): "أنا أؤيد ذلك تماماً. أمضي مع بايدن بصرف النظر عن الاتجاه الذي سيسلكه".

ويحظى كلايبورن البالغ من العمر 83 عاما، بقدر كبير من الاحترام بين الأمريكيين السود الذين يعد دعمهم ضروريا لحملة بايدن الانتخابية في العام الجاري.

ويتقلد كلايبورن مناصب في الكونغرس منذ أكثر من 30 عاما ولعب دورا رائدا في نجاح بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ويشكل كلايبورن الاستثناء بين عدد من الديمقراطين الذين يشعرون بالقلق من أن انخفاض معدلات التأييد الشعبي لبايدن، إلى جانب تنامي المخاوف من تقدمه في السن لدرجة تقوض قدرته على تحمل مهام المنصب، قد يتسببان في خسارة الحزب مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ، مما يفقدهم القبضة على السلطة في واشنطن في حالة فوز ترامب بالرئاسة.

من جهة أخرى، طالبت عضو الكونغرس النائبة بريتاني بيترسن الرئيس بالانسحاب والسماح للحزب باختيار مرشح آخر، مما رفع عدد الأعضاء الديمقراطيين المطالبين بايدن بالتنحي إلى 18.

وكتبت بيترسن على وسائل التواصل الاجتماعي: "رجاء، مرر الشعلة إلى أحد قادتنا الديمقراطيين المؤهلين وهم كُثر حتى نحظى بأفضل فرصة لهزيمة دونالد ترامب".