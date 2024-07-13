كوريا الشمالية تندد بإعلان قمة "الناتو"

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، بأن كوريا الشمالية تدين بشدة الإعلان الصادر عن قمة حلف شمال الأطلسي.

وأكد زعماء دول الحلف في إعلان صدر خلال القمة التي عقدت في واشنطن على تعهدهم بانضمام أوكرانيا إلى عضوية الحلف، واتخذوا موقفًا أقوى بشأن دعم الصين لروسيا.

وأضافت الوكالة، عن المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية قوله إن "إعلان قمة واشنطن، الذي تم إعداده ونشره في العاشر من يوليو، يثبت أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يشكلان أخطر تهديد للسلام والأمن العالميين، بعد أن تحولا إلى أداة للمواجهة".

وأضاف بيان كوريا الشمالية أن التحركات الأمريكية الرامية إلى توسيع التكتلات العسكرية مع دول حلف شمال الأطلسي والشركاء الآسيويين، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، هي "السبب الجذري الخبيث لتهديد السلام الإقليمي بشكل خطير، وتفاقم البيئة الأمنية الدولية بشكل كبير وإشعال سباق تسلح عالمي".

ودعا إعلان القمة الصين إلى وقف كل الدعم المادي والسياسي للجهود الحربية الروسية، كما اتهم إيران وكوريا الشمالية بتأجيج حرب روسيا في أوكرانيا، من خلال تقديم الدعم العسكري المباشر لموسكو.

وفي سياقٍ منفصلٍ، وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، مبادئ توجيهية بشأن إنشاء نظام متكامل للردع الموسع لشبه الجزيرة الكورية لمواجهة التهديدات النووية والعسكرية من كوريا الشمالية.