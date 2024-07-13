الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: تعهد إسرائيلي بتسهيل توزيع المساعدات في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، أنها تلقت تعهدات من إسرائيل بتسهيل حركة فرق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتوزيع المساعدات الإغاثية داخل قطاع غزة.

وقالت باور في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية "لقد تلقينا تعهدات من إسرائيل للسماح لعمال الإغاثة بالتحرك بصورة أكبر وأمان في أنحاء قطاع غزة الذي دمره الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي، والسماح بتدفق هذه المساعدات عبر ميناء أشدود".

وكانت باور قد أعلنت - في وقت سابق - أن الولايات المتحدة ستقدم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين الذين هم بحاجة ماسة للمساعدات في غزة والضفة الغربية.

وستوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - من خلال هذه المساعدة الإضافية - دعمًا لوجستيًا لتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل آمن وفعال في جميع أنحاء غزة وسط بيئة تشغيلية تشهد تحديات مستمرة وانعدام الأمان.

الدفاع الروسية: المظليون الروس يدمرون محطة حرب إلكترونية أوكرانية على ضفة دنيبر

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن المظليين من القوات المحمولة جوا، دمروا محطة حرب إلكترونية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت "أنه باستخدام طائرة بدون طيار، اكتشفت وحدات الاستطلاع الجوي جسما ينبعث منه موجات راديو قوية .. أثبت متخصصو الحرب الإلكترونية أن الطائرة بدون طيار رصدت محطة حرب إلكترونية معادية، وأطلق الطيارون الذين يديرون طائرة الاستطلاع بدون طيار النار بمهارة نحو الهدف وسجلوا تدمير محطة الحرب الإلكترونية الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر".

وقالت الوزارة، إن وحدات الاستطلاع تقوم بتتبع الأهداف المختلفة باستخدام طائرات "ZALA" بدون طيار على مدار الساعة، وتشمل الأهداف مركبات مدرعة خفيفة أجنبية الصنع ودبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع أوكرانية.

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات أوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روستوف وبيلجورود وكورسك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان - نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم السبت "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أراضي روسيا، لكن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الأهداف وتم تدمير طائرتين بدون طيار فوق مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".

الأمين العام للناتو: نتطلع إلى توسيع التدريبات المشتركة مع اليابان

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، أن الحلف يسعى إلى زيادة وتوسيع مناوراته المشتركة مع اليابان، من أجل التعامل مع التحديات الأمنية المتشابكة بشكل متزايد في أوروبا وآسيا.

وقال ستولتنبرج في تصريحات خاصة لـ وكالة أنباء كيودو اليابانية على هامش قمة الناتو التي عقدت في واشنطن" إن الشراكة مع اليابان أصبحت أكثر أهمية، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية".