المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر من أوائل الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن مصر من أوائل الدول التي قدمت المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة، منذ بدء الحرب، رغم القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخالها.

وقال الشوا في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت إن الاحتلال الإسرائيلي وضع قيودا كبيرة على إدخال المساعدات الإنسانية وخاصة بعد إغلاق معبر رفح، مشيرا إلى أن قطاع غزة يعاني من تناقص كبير في كميات مياه الشرب بسبب نقص الوقود والدمار الذي لحق بالبنية التحتية.

وأضاف أن النساء والأطفال يعانون من نوبات هلع وأمراض نفسية بسبب القصف الإسرائيلي المستمر للمناطق المأهولة بالمدنيين، مع نفاد الكثير من الأدوية النفسية، موضحا أن شبكة المنظمات الأهلية تقدم برامج دعم نفسي للنساء والأطفال في قطاع غزة.

مفوض "الأونروا": الموارد المالية لدينا تسمح لنا بالعمل حتى سبتمبر المقبل فقط

حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تفاقم الوضع المأساوي للسكان في قطاع غزة.

وقال لازاريني - في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم /السبت/ - إن وكالة "الأونروا" تملك من الموارد المالية فقط ما يسمح لها بالعمل حتى سبتمبر المقبل فقط.

وأضاف أن الوكالة عملت مع الشركاء لاستعادة الثقة في الوكالة، بعد أن علقت دول عدة تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفي "الأونروا" شاركوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي..

"نيويورك تايمز": حي "الشجاعية" في غزة أصبح حطاما ودمارا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه بعد أسبوعين من المعارك العنيفة بين حركة حماس وإسرائيل في حي "الشجاعية" بقطاع غزة، قام السكان وعمال الإنقاذ بتمشيط الحطام، أمس الجمعة، حيث تناثرت المباني المهدمة بالأرض وتناثرت عشرات الجثث.. مشيرة إلى أن الحي أصبح غير صالح للسكن؛ بحسب وصف السكان.

ونقلت الصحيفة عن كرم حسن، أحد السكان الذين عادوا إلى الشجاعية ليروا آثار القتال، قوله: "لقد تحولت المنازل كلها إلى أكوام من الأنقاض ودمرت المخابز والمحلات التجارية وحتى الشوارع تم حفرها.. حجم الدمار هائل".

وبعد مرور أكثر من تسعة أشهر على الحرب في غزة، تعود القوات الإسرائيلية إلى المناطق التي احتلتها في السابق وتواجه مقاومة قوية من حركة حماس، ويقولون إنهم يكتشفون أيضا مخابئ أسلحة.

وقالت القوات الإسرائيلية إن الهجوم في حي "الشجاعية" كان جزءا من جهد إسرائيلي أوسع لقمع "حماس" المتجدد في مدينة غزة.

وأعلنت إسرائيل، أمس، أنها قامت بتصفية أيمن شوادة نائب قائد كتيبة "الشجاعية" التابعة لحركة "حماس"، وقالت إسرائيل إنه كان عنصرا أساسيا في مقر عمليات الحركة وشارك في توجيه الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وقال أحمد سيدو، أحد السكان المحليين والمصور الذي زار منطقة الشجاعية أمس، إن المنطقة لا توجد بها مأوى ولا ماء.

ومن جانبه.. ذكر الدفاع المدني الفلسطيني - في بيان أمس الأول - أن طواقمه انتشلت أكثر من 60 جثة من حي "الشجاعية" بعد الانسحاب الإسرائيلي، ولم يتسن التأكد من عدد القتلى بشكل مستقل.

وأضاف البيان أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا دفنوا تحت الأنقاض.. موضحا أن الغارات دمرت معظم المباني والمنازل التي ظلت قائمة بعد الغزو الإسرائيلي.

وتأتي المعارك في شمال غزة وسط مؤشرات على تقدم في مفاوضات التهدئة، وقد أصبح بعض المسئولين الأمريكيين أكثر تفاؤلا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار.