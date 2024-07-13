تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في المنطقة.
وشدد لامي، على"السعي لمعالجة الاوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة، والعمل معًا من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط"، مشيرا الى "انه سيقوم بزيارة للبنان في وقت قريب".
وأضاف "لقد أثرت مخاوفي بشأن تصاعد التوترات على حدود لبنان وتزايد احتمال سوء التقدير".
واعتبر ان "توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد،وتريد المملكة المتحدة أن ترى هذا الأمر يتم حله سلميا من خلال تسوية تفاوضية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا هاتف ميقاتي: توسيع الصراع في الجنوب ليس بمصلحة أحد وسأزور لبنان قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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