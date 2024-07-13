قتيل و4 جرحى نتيجة اشكال تخلله هجوم على مستشفى الكورة

أفادت معلومات صحفية، بأن "اشكالاً أسفر في الكورة - دار النور، ليل أمس، والذي تخلّله هجوم على مستشفى الكورة وتبادل لاطلاق النار بين طرفي الإشكال، عن سقوط قتيل إضافة إلى جريحين من طريق الخطأ".

كذلك كشفت المعلومات، أنه "كان سبق ذلك سقوط جريحين في بداية الإشكال أيضاً".

وتسود في المنطقة حالة من التوتر، فيما تعمل وحدات من الجيش على ملاحقة متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم.