افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأنه عثر على جثتين مصابتين بعدة طلقات نارية داخل سيارتهما على طريق الخردلي محلة عين القصب، ولم تعرف حتى الساعة هويتهما، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية وبوشر التحقيق بالحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العثور على جثتين مصابتين بعدة طلقات نارية داخل سيارتهما على طريق الخردلي والقوى الامنية تحقق بالحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.