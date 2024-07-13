أشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، في تصريح له، الى ان "وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون ينفذان الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه بشأن نتائج مباراة التطويع في الكليّة الحربية، وهما قد مارسا اعلى درجات الترفّع والتعاون خدمةً لمصلحة المؤسسة العسكرية، ولولا تجاوبهما الراقي والمسؤول وسهر دولة الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي ومتابعاتهما لما كان الحلّ ليبصر النور".
وأضاف: "لمست خلال مداولاتي معهما أن المؤسسة العسكرية محفوظة وهي بأيدٍ أمينة، وأتمنى أن ينسحب هذا التعاون ويسود في ملفات اخرى عالقة لا تقل اهميةً ولكنها ليست اكثر تعقيدا".
كانت هذه تفاصيل خبر المرتضى: الحل بشأن الكليّة الحربية لم يكن ليكون لولا ترفّع وزير الدفاع وقائد الجيش وتعاونهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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