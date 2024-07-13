حمدان: على الدولة اللبنانية تعزيز صمود الناس على أرضهم والتعويض على جميع الأضرار بالجنوب

‎أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان، في كلمة له خلال مجلس عاشورائي في بلدة يحمر، "اننا لا ننسى صمود الناس صمودكم أنتم أيها الشرفاء الذين استمريتم بشيوخكم وشبابكم مع الأمهات والأخوات حتى الأطفال رغم القصف القريب من إقامة مجلسكم هذا وأنتم تقيمونه بالعزاء تشاهدون الاعتداءات الصهيونية القريبة منكم وتستمرون انه الأحياء الحقيقي ‏لسيرة كربلاء يتجسد بهذا الثبات".

ورأى أن "الحسين يمثل معيار العدالة بوقوفه بوجه الانحراف اليزيدي وفي هذا العصر تشكل إسرائيل ابشع ظاهرة الظلم والإجرام كما قال الإمام السيد موسى الصدر إسرائيل شر مطلق وكما قال الإمام الخميني قدس سره إسرائيل غدة سرطانية انه ابشع أنواع الظلم احتلال فلسطين ومساحات من الأراضي العربية ثم تطرد شعبا بعد إقدام هذا العدو على توزيع مجازره و بأسلحة أميركية في إطار الإبادة الجماعية بحق الأطفال الذين شكلوا معظم الشهداء".

‏ودعا حمدان إلى تعزيز صمود الناس على أرضهم والتعويض على جميع الأضرار وهذا من واجبات الدولة اللبنانية وحق للناس وعلى ادعياء الوطنية الذين ينتقدون بعض التقديمات للمتضررين عليهم أن يصمتوا ويخجلوا لأن الزمن الذي يتم فيه تجاوز التضحيات ودماء الشهداء قد ولى إلى غير رجعة وعليهم أن يتضامنوا مع الذين يعيشون أقصى الظروف الصعبة لا أن يبرر للعدو صهيوني اعتداءه وجرائمه وعليهم ان يتذكروا أن العدو خرق القرار ١٧٠١ أكثر من ٣٣٠٠٠ مرة بالرغم من ذلك ستبقى لغة الحوار وخيار الحوار هو الأساس كما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري.