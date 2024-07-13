السلطات الصينية عززت إجراءاتها ضد المحتويات الإلكترونية "الخطرة" على الأطفال

أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، عن "إطلاق حملة إلكترونية ضد تطبيقات مشاركة الفيديو وشبكات التواصل الاجتماعي التي توزع محتوى خطراً للأطفال".

وأشارت الإدارة، في بيان، الى أن "البرنامج يستمرّ شهرين بعنوان واضح ومشرق، ويهدف إلى تعزيز حماية القصّر على الإنترنت بشكل فعال وإيجاد بيئة رقمية أكثر صحة وأماناً".

وقالت الهيئة التنظيمية إن "ذلك سيشملتصحيح المشكلات الرئيسية" المرتبطة بمنصات مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والبث المباشر والشبكات الاجتماعية ومواقع المبيعات عبر الإنترنت وكتالوغات التطبيقات والأجهزة الذكية للأطفال وأجهزة الرقابة على التطبيقات الإلكترونية للقاصرين.

ومن بين الجهات المستهدفة في الحملة: منتجات التجارة الإلكترونية ذات الدلالات الجنسية أو التي تُصنَّف ضمن خانة "الإباحية الخفيفة"، فضلا عن المعلومات التي من شأنها أن تقود الأطفال إلى الحفاظ على "صداقات خطرة" أو "نقل قيم خطرة" من طريق "مصطلحات إلكترونية عامية وكلمات طنانة مستخدمة لغايات خبيثة".

وأكدت الهيئة الصينية "ضرورة التنبّه الشديد للمظاهر الجديدة للمشاكل الخاصة بالقاصرين (...) والعمل المشترك على تعزيز نظام بيئي إيجابي عبر الإنترنت".