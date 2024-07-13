الفيدرالي الروسي: العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة الغربية في دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة الغربية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر الجهاز في بيان نقله موقع روسيا اليوم ، أنه نتيجة للأنشطة العملياتية لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة الأجنبية التي خلفتها القوات الأوكرانية أثناء الانسحاب من مدينة أفدييفكا".

وأضاف البيان أنه تم ضبط قاذفة قنابل يدوية سويدية الصنع من طراز سقراط قطعة واحدة، قاذفة قنابل يدوية أمريكية الصنع /M72A6/ قطعة واحدة، قذائف "PG-9" 29 قطعة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أن قواتها حررت قرية فوسخود الواقعة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ، ويواصل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية إجراءاته الأمنية في الأراضي المحررة .

الدفاع الروسية: المظليون الروس يدمرون محطة حرب إلكترونية أوكرانية على ضفة دنيبر

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن المظليين من القوات المحمولة جوا، دمروا محطة حرب إلكترونية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت "أنه باستخدام طائرة بدون طيار، اكتشفت وحدات الاستطلاع الجوي جسما ينبعث منه موجات راديو قوية.. أثبت متخصصو الحرب الإلكترونية أن الطائرة بدون طيار رصدت محطة حرب إلكترونية معادية، وأطلق الطيارون الذين يديرون طائرة الاستطلاع بدون طيار النار بمهارة نحو الهدف وسجلوا تدمير محطة الحرب الإلكترونية الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر".

وقالت الوزارة، إن وحدات الاستطلاع تقوم بتتبع الأهداف المختلفة باستخدام طائرات "ZALA" بدون طيار على مدار الساعة، وتشمل الأهداف مركبات مدرعة خفيفة أجنبية الصنع ودبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع أوكرانية.

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات أوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روستوف وبيلجورود وكورسك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان - نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم السبت "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أراضي روسيا، لكن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الأهداف وتم تدمير طائرتين بدون طيار فوق مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".

الأمين العام للناتو: نتطلع إلى توسيع التدريبات المشتركة مع اليابان

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، أن الحلف يسعى إلى زيادة وتوسيع مناوراته المشتركة مع اليابان، من أجل التعامل مع التحديات الأمنية المتشابكة بشكل متزايد في أوروبا وآسيا.

وقال ستولتنبرج في تصريحات خاصة لـ وكالة أنباء كيودو اليابانية على هامش قمة الناتو التي عقدت في واشنطن" إن الشراكة مع اليابان أصبحت أكثر أهمية، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية".

وفي حديثه في واشنطن بعد يوم من اختتام قمة الناتو التي استمرت ثلاثة أيام بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو، أكد ستولتنبرج ان مشاركة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في المناقشات السنوية رفيعة المستوى للحلف للعام الثالث على التوالي تعكس التعاون العميق بين الجانبين.