موسكو: الغرب يعمل على زعزعة الوضع في القوقاز وإيران

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي "فيكتور فاسيلييف"، أن المنظمة تسجل محاولات علنية من قبل الغرب لزعزعة الوضع في منطقة القوقاز وإيران.

وقال فاسيليف في تصريحات صحفية أوردها موقع روسيا اليوم، اليوم السبت أن الدول الغربية تحاول التدخل في الوضع بالبلدان المجاورة لأرمينيا، موضحا أن هذا الأمر يقلق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لأنه إذا تزعزع الوضع في هذه البلدان، فسيصبح ذلك أحد التهديدات الأمنية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة .

وأشار إلى أن "هذه المحاولات تبدو واضحة تماما، بما في ذلك فيما يتعلق بإيران".

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، هي تحالف دولي في أوراسيا تأسس في عام 2002، ويضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

الدفاع الروسية: المظليون الروس يدمرون محطة حرب إلكترونية أوكرانية على ضفة دنيبر

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن المظليين من القوات المحمولة جوا، دمروا محطة حرب إلكترونية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت "أنه باستخدام طائرة بدون طيار، اكتشفت وحدات الاستطلاع الجوي جسما ينبعث منه موجات راديو قوية.. أثبت متخصصو الحرب الإلكترونية أن الطائرة بدون طيار رصدت محطة حرب إلكترونية معادية، وأطلق الطيارون الذين يديرون طائرة الاستطلاع بدون طيار النار بمهارة نحو الهدف وسجلوا تدمير محطة الحرب الإلكترونية الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر".

وقالت الوزارة، إن وحدات الاستطلاع تقوم بتتبع الأهداف المختلفة باستخدام طائرات "ZALA" بدون طيار على مدار الساعة، وتشمل الأهداف مركبات مدرعة خفيفة أجنبية الصنع ودبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع أوكرانية.

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 4 مسيرات أوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روستوف وبيلجورود وكورسك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان - نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم السبت "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أراضي روسيا، لكن أنظمة الدفاع الجوي رصدت الأهداف وتم تدمير طائرتين بدون طيار فوق مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود وطائرة مسيرة أخرى فوق أراضي مقاطعة كورسك".