مجزرة جديدة.. 100 شهيد وجريح في هجوم على منطقة المواصي غربي خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة، صباح اليوم السبت، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق مصادر طبية فقد استشهد 50 شخصا وأصيب العشرات بعد شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس.

وأفادت مصادر صحفية بوقوع عدة غارات عنيفة قرب منطقة النص القريبة من البحر بمواصي خانيونس، مشيراً إلى أن المنطقة المستهدفة تكتظ بالمواطنين والنازحين، حيث تعتبر سوقاً مركزيا بالمواصي.

ووصلت عشرات سيارات الإسعاف والدفاع المدني للمكان لإخلاء الشهداء والجرحى، فيما هبت السيارات المدنية والنقل العام في المساعدة بسبب كثرة الإصابات والشهداء.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية.

وأكد: الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف، حيث تأتي هذه المجزرة بالتزامن مع عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأضاف: تأتي هذه المجزرة بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيدٍ مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع.

وتابع: نُدين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، كما ونُدين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

"نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين"، وفق المكتب الإعلامي.

نوطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

وفي سياق متصل حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تفاقم الوضع المأساوي للسكان في قطاع غزة.