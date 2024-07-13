التفاضل والتكامل ترسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أعرب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن سعادتهم لسهولة أسئلة امتحانات مادة التفاضل والتكامل.

وقالت الطالبة روميساء أحمد، إن الأسئلة جاءت سهلة ومناسبة لكافة المستويات، ومؤكدة أنها كانت لا تتوقع سهولة الامتحانات بهذه الدرجة.

وأكدت الطالبة بسمة تامر، أن الأسئلة جاءت من المقرر، وكانت في مستوى الطالب المتوسط، لكنها لم تخلو من التركات التي تخاطب الطالب المتفوق ، وظهر ذلك في أحد أسئلة التفاضل.

وأوضح الطالب أحمد علاء، أن الأسئلة جاءت سهلة، ومناسبة للوقت، وتناسب كافة المستويات.

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة "شعبة الرياضيات" بجنوب سيناء، اليوم السبت، الامتحانات في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لمدة ساعتين فقط بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر صباحًا، وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان.