بالصور- انطلاق الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الوادى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، انطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضی الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، تنفيذ أعمال الحملة القومية من خلال اللجان الطب البيطرية الوقائية بقرى المحافظة من خلال لجان طبية وقائية "لجان ثابتة ومتحركة"، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات التسعة؛ للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى جاهزية الإدارات المختصة بديوان المديرية والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية ( أطباء - إداريين – عمال ) والآلات والأدوات مع تنفيذ خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية