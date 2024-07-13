رئيس الوزراء الفلسطيني: السلطة الوطنية هي الجسم الوحيد الشرعي القادر على إدارة غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم السبت، أن السلطة الوطنية هي الجسم الوحيد الشرعي القادر على إدارة قطاع غزة الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن مصطفى قوله ، خلال لقائه اليوم بمكتبه برام الله مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إن الحكومة لم تغادر قطاع غزة فهي تقدم كافة الخدمات الأساسية من ضمنها الصحة والتعليم والمياه والكهرباء في القطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية.

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن فترة انتقالية بدون حل سياسي وأمني، والتي ستكون بذلك مضيعة للوقت والجهود.

ووفق الوكالة ، بحث الجانبان "آخر المستجدات وبذل المزيد من الجهود لوقف حرب الإبادة على شعبنا، وتعزيز الجهود الإغاثية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة لأهلنا في القطاع".