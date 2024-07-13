مصرع 3 عمال ابتلعتهم بيارة صرف صحي في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:



لقي 3 عمال مصرعهم داخل بيارة صرف صحي في نجع الفتاتيح التابع لمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، وذلك خلال تنفيذهم بأعمال تنظيف بيارات الصرف في المدينة.

انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة وتم انتشال جثمان أحد الضحايا وجار استخراج جثامين الاثنين الباقيين.

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بمصرع ثلاثة عمال خلال قيامهم بتنظيف بيارة صرف صحي، وانتقل على الفور رجال الإنقاذ لموقع الحادث، وتم انتشال جثمان وجار انتشال الباقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.