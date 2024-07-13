100 جنيه للمادة.. تفاصيل وخطوات التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

بدأ اليوم السبت، 13 مايو 2024، تقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2024، ولمدة 15 يومًا بلجان النظام والمراقبة بالمحافظات.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن الطالب يقوم بسداد مبلغ 100 جنية لكل مادة ير يرغب في التظلم عليها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بأحد مكاتب البريد تحت حساب تظلمات تعليم ثانوي فني أو إحدى الهيئات المعتمدة، مثل فوري حساب رقم 66616.

ويتم تسليم إيصال السداد -أصل الإيصال وصورة- للجنة النظام والمراقبة ويقوم الطالب بنفسه بالتوجه لتسليم إيصالات السداد المطلوبة للجنة النظام والمراقبة والتحديد المواد التي يرغب التظلم فيها ويتم تحديد ميعاد الاطلاع له من قبل اللجنة.

وحددت الوزارة إجراءات التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2024، كما يلي:

- تحديد مواد التظلم.

- تحديد ميعاد الحضور والاطلاع.

- يسمح لولي أمر الطالب فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته ويحظر على الطالب أو ولي الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب نماذج إجابة.

- طبقا للقرار الوزاري 293 لسنة 2024 يقوم الطالب باستلام صورة كراسة إجابته في المادة المتضرر فيها ويقوم بتدوين الملاحظات في النموذج المعد لذلك بخط يده في الإطار الآتي:

- وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة.

- عدم صحة جمع جزئيات درجات الإجابة كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرأة من الخارج لكراسة الإجابة.

- عدم احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها قانونا.

- الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرأة من الخارج.

- يقوم الطالب بتسليم: صورة كراسة إجابته بعد الاطلاع وتدوين الملاحظات إلى عضو اللجنة والتوقيع بما يفيد قيامه بالاطلاع.

- تتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة طبقاً للقرار الوزاري السابق ويتم الاتصال بالطالب بعد ذلك لإبلاغة بنتيجة التظلم.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي:

للاستعلام عن الدرجات ونتيجة دبلوم تجارة 2024.