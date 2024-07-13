وزير التعليم العالي يستعرض خطة عمل الوزارة في الحكومة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



ألقى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.



وأكد الوزير، اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.



وأشار إلى وجود برامج خاصة بالإتاحة والتعليم الشامل للجميع، وأخرى خاصة بتشجيع الابتكار والبحث التطوير وتنويع مصادر التمويل.



وأضاف الوزير، أن أساس الخطة الاستراتيجية هو تقسيم الاعتماد على التقسيم الجغرافي للدولة، وتم دراسة ربط الأقاليم بإمكانياته ومقوماتها والأنشطة الاقتصادية القائمة مع الجامعات بأنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.



وشدد على أن أهم المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معا بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة في كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية في كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل.



كما أكد أن أهم مستهدفات الوزارة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والتركيز على احتياجات سوق العمل من الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أنه تم إبرم بعض الاتفاقيات مع احتياجات العمل ومع السوق على المستوى الدولي، مؤكدا تكامل مفهوم الإتاحة مع جودة التعليم.



وأضاف أن تشجع البحث العلمي والابتكار وتنويع مصادر التمويل من ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لبرامج التعليم والبحث العلمي.